Cem Özdemir, 2. Lig’de maçlara çıkan bir futbolcudur. Şu an Van Spor FK takımında orta sahada ve ön liberoda oynamaktadır.

Cem Özdemir kimdir? Cem Özdemir hakkında kısa bilgiler

Cem Özdemir, Türk futbol camiasının genç yeteneklerinden birisidir. Özdemir, futbol kariyerine 2006 yılında alt yapıda başlamıştır.

Cem Özdemir Hakkında Kısa Bilgiler

Doğum tarihi ne zaman? 27 Temmuz 1992

Doğum yeri neresidir? Adana

Kaç yaşındadır? 28

Boyu kaçtır? 1 metre 80 cm

Uyruğu neresidir? Türkiye

Hangi mevkide oynamaktadır? Orta Saha ve Merkez Orta Saha

Yan mevkisi neresidir? Orta Saha Sol ve On Numara

Hangi ayakla oynamaktadır? Sağ ayak

Futbol danışmanı kimdir? Stars & Friends

Güncel olarak hangi kulüpte forma giyiyor? Van Spor FK

Güncel piyasa değeri ne kadardır? 50 bin Euro

Cem Özdemir nerelidir?

Cem Özdemir, Adana Seyhan doğumludur. Kariyerine de memleketinde alt yapı takımlarına girerek başlamıştır.

Cem Özdemir şu an kaç yaşındadır?

Cem Özdemir, bugün tam olarak 28 yaşına gelmiştir. 14 yaşından beri futbolla uğraşmaktadır.

Cem Özdemir hangi takımlarda oynadı?

Cem Özdemir, bugüne kadar pek çok farklı takımda forma giydi. Bu takımlar arasında milli takım da yer almakta.

Cem Özdemir Kariyeri ve Oynadığı Takımlar Listesi:

Altyapı kariyerine bakış

Seyhan Belediyespor (2006-2009)

Özdemir, futbol kariyerine 2006 yılında başladı. İlk olarak memleketi olan Seyhan’ın takımı olan Seyhan Belediyespor’a girdi. Burada 3 yıl boyunca alt yapıda sahaya çıktı.

Adanaspor (2009-2010)

Cem Özdemir, daha sonra Adanaspor alt yapısına transfer oldu. Burada yalnızca bir sezon boyunca futbol oynadı. Daha sonra alt yapıdan as takıma yükselmeye hak kazandı.

Profesyonel Olarak Forma Giydiği Takımlar

Adanaspor (2010-2017)

Başarılı orta saha oyuncusu, 2010 sezonunda as takıma alındı. Burada 2017 yılına kadar forma giydi.

Özdemir, Adanaspor’daki kariyeri boyunca tam 109 maça çıktı. Bu maçlarda toplamda 11 gol atarak takımına puan kazandırdı.

Sivasspor (2017-2020)

Cem Özdemir, daha sonra Sivasspor takımına transfer oldu. Burada 24 Ocak 2018 tarihine kadar oynadı.

Bu kulüple anlaşması varken Özdemir bazı kulüplere kiralık olarak gönderildi. Bu kulüpler, Kardemir Karabükspor ve Manisa BB takımlarıdır. Özdemir, Kardemir Karabükspor’da toplam 8 gole imza attı. 20 Haziran 2018’de Kardemir Karabükspor’dan geri döndü. Daha sonra 31 Temmuz 2018’de Manisa BB’ye kiralık olarak yeniden gitti.

Van Spor FK

Kiralıktan 30 Haziran 2019’da gelen oyuncu, sonraki sezonda Van Spor FK kulübüne transfer oldu. Burada 5 Ekim 2020 tarihinden beri maçlara çıkmaktadır. Oyuncunun buradaki sözleşmesi ise 2021 yılında bitecek.

Milli Takım kariyeri

Özdemir, milli takımda forma giyme şansına da sahip oldu. Futbolcu, 2010 yılında Türkiye U-18 formasını giydi. Bu formayla bir gol attı.

Cem Özdemir'in kariyerindeki önemli olaylar nelerdir?

Cem Özdemir, Adanaspor’da oynarken takım, 2015-2016 sezonunda 1. Lig şampiyonluğu aldı. Böylece Özdemir, 1. Lig şampiyonluğunu getiren kadroda yer almış oldu.

2016-2017 sezonunda ise yine Adanaspor’da takım kaptanı olarak yükselme şansına da erişti.

2021’de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Cem Özdemir, 2021 senesinde de Van Spor FK takımı için forma giymeye devam edecek. Oyuncunun buradaki anlaşması henüz bitmiş değil. Anlaşma, gelecek sene 30 Haziran 2021 tarihinde de sonlandırılacak.

Futbolcunun şu an aldığı maaş hakkında net bir duyuru yapılmadı. Öte yandan ise de oyuncunun şu an güncel piyasa değeri 50 bin Euro.