Cem Kınay: Gomis olsaydı Galatasaray kazanırdı

Galatasaray eski yöneticilerinden Cem Kınay, Radyospor'dan Özgür Sancar'a önemli açıklamalar yaptı.

İşte o sözler:

''Galatasaray tam bir Avrupa takımı ve dün akşamda yine böyle oynadı ama yenildik. Üzüntüm iyi oynadığımız maçtan mağlup olmamızdan kaynaklanıyor.

Dün Gomis olsaydı Porto'yu mağlup ederdik, takımın bir golcüsü yok, son vuruşları yapamadık. Şu an Galatasaray'ın golcüsü eksik Gomis olsaydı çok rahat maçı kazanırdık.

Dün Belhanda'nın yaptığı olmadı, Kuzey Afrikalı futbolcularda bir umursamazlık var yapmasaydı güzel olurdu. Futbolun içinde hoşluklar var ama dün yaptığı böyle bir hareket değildi.

Ben futbolcular hakkında kötü konuşmayı istemiyorum, ben Galatasaray'a yakışır mı yakışmaz mı bir şey demek istemiyorum. Bu tip oyuncularla değerini bulduğu an yolları ayırmak lazım.

Belhanda, benim beğendiğim bir futbolcu tipi değil, Sneijder'in yerine geldi ama onun yerini doldurması için 10 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Fatih Terim bu oyuncuya çok iyi katlanıyor.

Fatih Terim, bu dönem çok sakin ve bir baba gibi takımı yönetmeye çalışıyor.

Gomis, gittikten sonra yine demiştim, hoca elindeki oyunculardan en iyisini çıkartır demiştim yine bunu gördük. İyi oynarsanız bu maçta atamazsanız bile bundan sonra atarsanız. Bu grupta her takım birbirini yenebilir, biz bu gruptan çıkacağız buna inanıyorum.

Galatasaray, direkt Antalya'ya gidiyor, Antalya Bülent Korkmaz ile iyi gidiyor kolay bir maç olmayacak. Rizespor geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve biz de Akhisar'a 4-0 kaybettik. Deplasmanlar kolay olmayacak.

Basketbol sezonu başlıyor, Ergin Ataman dün yine bir basketbol dersi verdi ve Obradovic'li Fenerbahçe'yi mağlup etti.''