Cem Kavçak: 'Çok üzgünüz'

Kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirten Kavçak; "Son dakikalarda yediğimiz gollere çalışmıştık ama olmadı. Galatasaray'a karşı savunmamızı iyi yapmak ve kontralarla gol aramak istiyorduk. Savunmayı iyi yaptık ama bugün üretmekte sıkıntı yaşadık. Ligdeki konum haftalar geçtikçe bizi daha etkiliyor. Kaybettik ama bugün oyunumuzla, hırsımızla ilerisi için kazandığımızı düşünüyorum. Son saniyede bir hata yaptık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." şeklinde karşılaşmayı değerlendirdi.