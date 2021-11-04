Milli tenisçiler Cem İlkel İtalya, Ayla Aksu Estonya'da düzenlenen turnuvalarda çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cem İlkel İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında 4 numaralı seri başı, eski dünya 39 numarası Radu Albot'u 7-5, 6-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Cem, çeyrek finalde 5 numaralı seri başı Liam Broady ile karşılaşacak.
Ayla Aksu ise elemelerden geldiği Estonya'da düzenlenen W25 Paf Open turnuvasında 7 numaralı seri başı Dalila Jakupovic'i 6-2, 7-6 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
AA