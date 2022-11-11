Süper Lig 'in 13. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş 'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray , 14. haftada kritik bir maça daha çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 14. haftada zorlu mücadelede Başakşehir'in konuğu olacak.









YÖNETİM PRİMLERİ ERKEN ÖDEYECEK

Ligde son olarak Beşiktaş'ı yenen ve zirve yarışına yeniden dahil olan Galatasaray'da, kritik Başakşehir deplasmanı öncesi takıma müjde. Sarı-Kırmızılı yönetim, derbi zaferinin primini erken ödeme kararı aldı. Hatta Başakşehir maçının da kazanılması halinde, ekstra bir prim müjdesinin daha oyunculara verileceği öğrenildi.

MATHİAS ROSS'A ÇÖZÜM ARANIYOR

Ciddi bir bağ sakatlığı yaşayan ve tedavisine başlanan Mathias Ross'un en az 3 ay takımdan ayrı kalması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, takıma döndükten sonraki performansı kestirilemeyen 21 yaşındaki savunmacının kontratını sezon sonuna kadar dondurup, yabancı kontenjanında 1 kişilik yer açmanın hesapları içinde. Emin ve Metehan ise yedek stoperler olarak devam edecek.

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3 GENÇ ÜMİT MİLLİ TAKIM'A

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın genç savunma oyuncularından Emin Bayram, Metehan Baltacı ve Kazımcan Karataş, teknik direktör Tolunay Kafkas tarafından aday kadroya dahil edildi.

MERTENS KATAR'A GİDİYOR

Galatasaray'ın 35 yaşındaki forveti Dries Mertens, Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi. Tecrübeli futbolcu kariyerinin son büyük organizasyonuna katılacak olmanın sevincini yaşıyor. Sarı- Kırmızılı kulübün performansından çok memnun olduğu Mertens'in 1 yılı opsiyonlu olan mukavelesinin de Dünya Kupası'nın ardından yenilenmesi planlanıyor.

CEM DİZDAR: 'DERDİ PLANI ICARDI'Yİ PARLATIR'

Galatasaray'da gözler Başakşehir ile deplasmanda oynanacak mücadeleye çevrilmiş durumda. Yazarımız Cem Dizdar, zorlu Başakşehir virajında Galatasaray'ın olası kadro ve taktik anlayışını değerlendirdi.

İşte Cem Dizdar'ın Başakşehir maçı öncesinde Galatasaray'a ilişkin değerlendirmeleri:

'Beşiktaş’a karşı sahaya sürülen ilk 11 bu maçta da ideal seçim olarak duruyor. Beri yandan son maç gösterdi ki, Başakşehir savunma hattı takımın en kırılgan bölgesi. Dolayısıyla Galatasaray’ın orta sahasının - lige göre - yüksek beceri düzeyi bu maçta da Icardi’yi maçın en görüneni haline getirecektir'

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"Bu maçın ‘’zorluğu/yoğunluğu’’ Beşiktaş karşılaşmasına göre daha ağır olacaktır, bu muhakkak. Çünkü kadro bağlamında Beşiktaş tehdidini savuşturmak Başakşehir’e göre çok daha kolaydı. Hatırlanırsa, Barış Alper Yılmaz koridoru tıkayınca N’Koudou tehdidi ortadan kalktı ve Beşiktaş’ın öndeki ikilisi gol dışında devre dışı bırakıldı. Ancak bu kez Mounir / Ndayishimiye / Berkay üçgeniyle uğraşmak zorunda kalacaklar ve böylesi bir tehdit Yunus Akgün ya da Kerem Aktürkoğlu seçimiyle kolay savuşturulur gibi görünmüyor. Yani bu maçta da Barış Alper o bölgenin zorunlu oyuncusu gibi duruyor. Hâl böyle olunca kendi adıma Beşiktaş’a karşı sahaya sürülen 11 bu maçta da ideal seçim olarak duruyor. Beri yandan son maç gösterdi ki, Başakşehir savunma hattı takımın en kırılgan bölgesi. Dolayısıyla Galatasaray’ın orta sahasının - lige göre - yüksek beceri düzeyi bu maçta da Icardi’yi maçın en görüneni haline getirecektir.

Savunma etkisi önemli

Doğrusu ya, maçın Boey ile Hasan Ali arasında geçmesine şaşırmam. Bence oyunun şifreleri bu hat üzerindeki davranışlarla çözülecektir. ‘’Goller buralardan gelir’’ demiyorum, mücadele yoğunluğu dolayısıyla çözümleri üretecek aksiyonları burada olanlar belirleyecektir. Torreira ile Oliveira’nın savunma etkisi de merak ettiğim bir başka başlık. Çünkü Berkay, Aleksiç, Deniz gibi hem içeri sızan hem de topa doğru ve iyi vurabilen oyuncuların savunulmasında bu ikili çok önemli olacak. İkili aynı zamanda Mertens’in alan bulup Ndayishimiye etkisinden kurtulmasının da anahtar oyuncularıdır. Burada üretilecek çözüm Ömer Ali Şahiner (Junior Caiçara) üzerinde Milot Rashica baskısını da artıracağından hayli önemlidir.

O alana göz dikecek

Başakşehir’in öndeki yıpratıcıları başta Okaka ya da diğer duruma göre seçenekler Keny ya da Traore’ye karşı Emre Taşdemir/Abdülkerim Bardakçı aralığı da Emre Belözoğlu’nun gözünü diktiği bir diğer alan olmalı! Deniz Türüç’ün seriliği burada rakibe ciddi sorunlar yaratacaktır. Neticede bizi, plan/uygulama açısından ligin iyi maçlarından biri bekliyor. Evet, ‘’daha çok hata yapan kaybeder’’ belki ama izlenir bir karşılaşmayı hepimiz hak ediyoruz değil mi?"