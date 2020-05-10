Cem Bölükbaşı yine zirvede

İlk yarışa, ikinci sıradan başlayan Cem Bölükbaşı, startın ardından yerini korudu. İlk tur içerisinde bir basamak yükselen Charles Leclerc, 22 yaşındaki pilotun arkasında 3. sıraya çıktı.

Ferrari sürücüsü, 5. turda yaptığı müthiş atakta Cem Bölükbaşı’nı ve Dani Bereznay’ı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.Daha sonra Leclerc ile Cem arasında kıyasıya liderlik mücadelesi yaşandı.

Son virajda atak yapan Cem, Belçika Grand Prix’sini az farkla kazandı. Böylece Toro Rosso pilotu, Almanya’nın ardından Belçika’da da Ferrari sürücüsünü mağlup etmeyi başardı. Yarışa lider başlayan Dani Bereznay ise 3.'lükle yetindi.

Cem Bölükbaşı, Spa-Francorchamps pistindeki 2. yarışa da damga vurdu. Ters grid düzeninden dolayı son sıradan mücadele başlayan 22 yaşındaki pilot, ilk turdaki harika startı ile 9'uncu basamağa çıktı. Temsilcimiz, 5. turda liderliği ele geçirdi.

İlk pit stopların ardından birinciliği Dani Bereznay'a kaptıran Cem, yarışı 2. sırada tamamladı.

Podyumun son basamağında Dave Gaming yer alırken, Charles Leclerc ise yaşadığı kaza sonrası mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.

Kaynak: TRT SPOR