Cem Bölükbaşı: Profesyonel yarış pilotu olmak istiyorum

Türkiye'yi Formula 1 yarışlarında temsil eden ve ayrıca Formula 1 Espor takımında da yer alan Cem Bölükbaşı, kariyer başlangıcından ilk şampiyonluğuna ve Espordaki deneyimlerini Millyet/Skorer'e anlattı.

Cem Bölükbaşı kimdir? Kendinden biraz bahseder misin?

22 yaşındayım, 5 yaşından beri motorsporlarının içindeyim. Hem gerçek pistlerde hem de simülasyon yarışlarında yarışıyorum. İlk olarak Formula 1 Espor şampiyonasında 2017 yılında dünya 5.'si, 2018 yılında ise dünya 2.si olduk takım arkadaşımla. Espor devam ederken 2019 yılında ilk kez gerçek pistlere çıktım. GT4 Avrupa Şampiyonası’nda Borusan Otomotiv Motorsport ile yarıştım. Şampiyonadaki ikinci yarışımızda 2. olmayı başardık, bu şekilde ilk defa podyuma da çıkmış oldum. Yine geçen yıl ilk gerçek Formula yarışıma da çıktım. Formula Renault Serisi’nde, Formula 1 pisti olan Hockenheim'da yarıştım. YouTube kanalımda takipçilerim için tüm bu deneyimlerimi gösteren videolar paylaşıyorum. Twitch oyun yayınları yapıyorum. Kendimi ve yaşantımı kısaca bu şekilde özetleyebilirim.

Yarış tutkun nasıl gelişti? Aile içinde bu sporla ilgilenenler var mı?

Aile içinde aslında yarışa o kadar meraklı olan veya yarışan kimse yoktu. Babamın arkadaşlarının yönlendirmeleri olmuş beni yarış pistine götürmesi konusunda. 5 yaşımdan beri de hayatım bu yönde şekillendi. O yüzden yarışmak benim için bir tutkudan daha fazlası oldu, hayatımın gerçek anlamda bir parçası oldu her zaman.

5 yaşındayken Motokros'ta Türkiye şampiyonu oldun. Bunun hikayesini bize anlatır mısın?

Babam beni ilk motokros pistine götürdüğünde, çok hoşuma gitmişti ve ilk günden pistte tur atmaya başlamıştım. 5 yaşında çalışmaya başladım, o yılın sonunda da Türkiye Şampiyonası'nı kazandım. Boyum o kadar kısaydı ki motora inip binerken antrenörüm bana yardım ediyordu ayaklarım yere değmediği için.

İlk şampiyonluğun sonrası gelişimini nasıl devam ettirdin?

İlk şampiyonadan sonra bir üst kategoriye geçmem gerekti ve doğal olarak motorlar da hızlanıyordu. Ailem bunun fazla tehlikeli olduğunu söyleyerek, 2 tekerden 4 tekere geçiş yapmamı istedi. O yıl itibariyle de go kart'a başladım. Sonrasında da hep go kart'a devam ettim yaklaşık 10 sene boyunca.

Motorsporları organizasyonu Formula 1’in Espor başlangıcın nasıl oldu? Katılmaya nasıl karar verdin?

Espora başlamam çok ani oldu aslında, evde hep simülasyon yarışlarına katılıyordum ama bunu daha çok eğlence amaçlı, hobi olarak yapıyordum. Bir gün sosyal medyada gezerken Formula 1 Espor haberini gördüm ve oyun üzerinden ben de katıldım. Elemelerde 1. oldum, önce yarı finaller için Londra'da, sonrasında da finale kalıp Abu Dhabi'de yarıştım ve şampiyonada dünya 5.'si oldum.

2017'de Espor'da dünya 5. si oldun. Bunun bize hikayesini ve sonrasında sana neler kazandırdığını açıklar mısın?

Dünya 5.’si olduğum 2017 yılı sonunda, Fernando Alonso ile G2 Esports iş birliği yaparak beraber bir takım kurdular ve beni de ilk ve tek sürücüleri olarak seçtiler. Fernando Alonso'yla tanışmak, çalışmak ve olabildiğince onun tecrübelerinden yararlanmak kişisel anlamda ve kariyerim için çok özeldi benim için.

Bildiğimiz kadarıyla F1 takımlarının Espor takımlarından birçok teklif aldın. RedBull'un genç takımı Scuderia Toro Rosso ile bir serüvene çıktın. Bu gelişme senin için nasıldı?

2018 yılında ilk kez düzenlenen eleme formatı Pro Draft'ı kazanarak Red Bull Racing'e seçildim. 2 sene boyunca da onları temsil ettim. Tabii ki çok değerli bir süreçti, gerçek bir Formula 1 takımına bağlı olmak, bir rüyanın gerçekleşmesiydi benim için.

Espor'da iyi bir sürücü olmanın yanı sıra, başka neler önemlidir? Nelere dikkat edilmeli?

Espor şampiyonasında da aslında aynı gerçekte olduğu gibi otomobilin bütün ayarlarını biz yapıyoruz. Lastik basınçları, benzin, sürüş yüksekliği, süspansiyonlar vs. aklınıza ne gelirse. O yüzden iyi sürmenin yanı sıra otomobilden çok iyi anlamanız ve bütün bu ayarları en iyi şekilde yapabilmeniz gerekiyor. Hem en iyi sürücü hem de en iyi yarış mühendisiyseniz en iyisi budur.

2019'un sonlarına doğru Formula Renault Eurocup’da M2 Competition ile gerçek bir sürüş deneyimi yaşadın. Nasıl bir deneyimdi? Sana bunun kattıkları nelerdir?

Hayatımın belki de en iyi hafta sonuydu. Bir Formula otomobilinin içerisinde olmak çok özel bir tecrübeydi benim için. Hem kuruda, hem ıslak zeminde, hem de kurudan ıslağa geçiş zeminlerinde antrenman yapıp kendimi geliştirme şansı buldum orada. Ayni zamanda da takımın bu seneki en iyi çaylak performansını verdim, benim için çok pozitif bir hafta sonu oldu.

Borusan Otomotiv Motorsport ile birlikte Avrupa Şampiyonası'na katıldın (GT4). İlk yarış tecrüben oldu. İkinci olarak podyuma çıktınız. Bu konu hakkında neler söylersin?

Podyuma çıkmak gerçekten müthişti. Hep hayalini kurduğum, sanal dünyada gerçekleştirdiğim fakat gerçekte hiç yaşayamadığım bir histi. Umarım daha fazlası gelir.

Cem Bölükbaşı bundan sonra neler yapacak? Hedefleri neler?

2020 yılında GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Borusan Otomotiv Motorsport ile birlikte ilk tam sezonuma çıkacağım ve Hollanda, Belçika, Almanya, Macaristan, İtalya ve FRansa'da toplam 6 hafta sonu yarışacağız. Mevcut durumlar sebebiyle sezon temmuz ortasına ertelendi ama bu sırada Esporda büyük bir patlama yaşanıyor. Hem gerçek hem sanal arenada en üst seviyede yarışmaya devam etmek istiyorum. Mümkünse de profesyonel yarış pilotu olmak istiyorum ileride.

Takip ettiğin ve kendine idol olarak belirlediğin F1 pilotun kim diye sorsak cevabın ne olur?

Aslında sadece bir tane değil, bir sürü var. Schumacher, Senna, Hamilton... Fernando Alonso tabii ki bunlardan bir tanesi. İlave olarak otobiyografisini de okuduğum David Coulthard da var.