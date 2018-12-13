Cem Bölükbaşı bu sefer BMW M4 GT4 koltuğuna oturdu

Profesyonel F1 Esports oyuncusu olan Cem, ülkemizi birçok kez farklı turnuvalarda temsil ederek gururlandırdı. Espor turnuvalarının yanı sıra birçok spor etkinliğine de katılan oyuncu, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Borusan Otomativ’in davetiyle BMW M4 GT4 sürme fırsatı yakalayan Cem Bölükbaşı, çocukluğundan beri tozunu attırdığı pistlere bir kez daha çıktı. Yurt dışı ve yurt içi birçok etkinliğe katılan Cem daha önce de Formula araçlarıyla karşımızdaydı. (Playerbros)