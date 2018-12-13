  • Haberler
  • espor
  • Cem Bölükbaşı bu sefer BMW M4 GT4 koltuğuna oturdu

Cem Bölükbaşı bu sefer BMW M4 GT4 koltuğuna oturdu

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Cem Bölükbaşı, bu sefer BMW M4 GT4 sürücü koltuğuna oturdu.

13 Aralık 2018, Perşembe 08:46
- A +
Cem Bölükbaşı bu sefer BMW M4 GT4 koltuğuna oturdu

Profesyonel F1 Esports oyuncusu olan Cem, ülkemizi birçok kez farklı turnuvalarda temsil ederek gururlandırdı. Espor turnuvalarının yanı sıra birçok spor etkinliğine de katılan oyuncu, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Borusan Otomativ’in davetiyle BMW M4 GT4 sürme fırsatı yakalayan Cem Bölükbaşı, çocukluğundan beri tozunu attırdığı pistlere bir kez daha çıktı. Yurt dışı ve yurt içi birçok etkinliğe katılan Cem daha önce de Formula araçlarıyla karşımızdaydı. (Playerbros)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.