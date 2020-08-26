İngiltere'nin köklü kulüplerinden Leeds United'dan 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a katılan Caleb Ekuban, ortaya koyduğu futbol ile takımının her zaman en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Ganalı yıldız, skora verdiği katkının yanı sıra oyunuyla da takım arkadaşlarını rahatlattı. Avrupa'dan çok ciddi talipleri olan 26 yaşındaki golcü oyuncu için de en istekli kulüplerden bir tanesi İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic'ti. Trabzonspor Yönetimi ile görüşmelerini sürdüren Yeşil- Beyazlılar'ın yaptığı ilk teklif Karadeniz ekibi tarafından reddedilmişti. Ancak Celtic, teklifini yükseltirken, Bordo- Mavili ekibe 8 milyon Euro önerdi.

Newton istemiyor ama...

Eddie Newton'un gelecek sezon Ekuban'ı takımda görmek istemesine rağmen, yönetime gelen bu cazip teklif sonrasında Karadeniz ekibinin Ganalı oyuncuyu satmaya sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı. Eğer Ekuban, Celtic'in yolunu tutarsa Trabzonspor'a 7 milyon Euro kar ettirmiş olacak. 26 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 34 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 de gol pası verdi.