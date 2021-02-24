Neil Lennon'ın ikinci Celtic dönemi sona erdi. İskoçya Premiership'te Rangers'ın 18 puan arkasında kalan Celtic'te Neil Lennon ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Son dönemde kötü sonuçlar nedeniyle büyük bir baskı altında kalan Lennon için yönetim, Ross Country yenilgisi sonrası harekete geçti. Lennon ile yolların ayrıldığı açıklanırken geçici olarak yardımcı antrenör John Kennedy'nin göreve getirildiği belirtildi.

2010-14 yılları arasında Celtic'in menajerliğini yapan Neil Lennon, Bolton ve Hibernian maceraları sonrası 2019'da yine Celtic'in başına geçmişti.