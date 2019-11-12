Celtics’ten peş peşe 8. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks’i 116-106 yenen Boston Celtics, üst üste 8. maçını kazandı.
NBA’e 6 maçla devam edildi. Sezona hızlı giren Boston Celtics, sahasındaki Dallas Mavericks mücadelesinden de 116-106 galip ayrıldı.
Art arda 8. maçını kazanan Celtics’te 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Kemba Walker ve 25 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza atan Jaylen Brown, galibiyetin mimarları oldu.
Mavericks’in Sloven oyuncusu Luka Doncic’in 34 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
AA