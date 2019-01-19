Celtics, Irving’le kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, yıldız oyuncusu Kyrie Irving’in üstün performansının yardımıyla Memphis Grizzlies’ı 122-116 mağlup etti.

NBA’e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda play-off mücadelesi veren Boston Celtics, sezonun 27. galibiyetini konuk ettiği Memphis Grizzlies’ı yenerek aldı.

Celtics’te all-star Kyrie Irving 38 sayı, 11 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.

Marcus Smart 20 sayı ve 6 ribaunt, Al Harford ise 18 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 26. kez kaybeden Grizzlies’ta Mike Conley 26 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Jaren Jackson 23 sayı, Marc Gasol ise 12 asist, 11 ribaunt ve 4 sayıyla mücadele etti.

NBA’e 10 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 122-116

Detroit Pistons-Miami Heat: 98-93

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 115-117

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 113-116

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 115-99

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 94-112

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 128-112

AA