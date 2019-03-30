Celtics, Irving ile kazandı

Boston Celtics, konuk ettiği Indiana Pacers karşısında Kyrie Irving’in son saniye basketiyle kazandı.

30 Mart 2019, Cumartesi 10:35
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Celtics, Irving ile kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı’nda play-off’u garantileyen takımların mücadelesinde Boston Celtics, sezonun 45. galibiyetini, konuk ettiği Indiana Pacers’ı son saniye basketiyle 114-112 yenerek aldı.

Celtics’e galibiyeti getiren son saniye basketini kaydeden all-star Kyrie Irving 30 sayı, 5 asist, Al Horford 19 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 16 sayı, Aron Baynes da 13 sayı, 13 ribaunt üretti.

Sezonun 31. mağlubiyetini alan Pacers’ta Bojan Bogdanovic 27 sayı, Thaddeus Young 18 sayı, 9 ribaunt, Myles Turner ise 15 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı.

NBA’de yarın 9 maç oynanacak.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Indiana Pacers: 114-112

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 98-118

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 131-130 (uzatmalarda)

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 105-115

Utah Jazz-Washington Wizards: 128-124

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 129-115

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