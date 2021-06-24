Celtic, Valentin Rosier ile ilgileniyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş 'ta forma giyen ve siyah beyazlıların yeniden renklerine bağlamayı planladığı Valentin Rosier'e Ada'dan talip var.

İngiliz basınından Dailyrecord'un haberine göre 24 yaşındaki futbolcu, İskoç devi Glasgow Celtic'in transfer için savunma adayları arasında bulunuyor. Ancak haberde Celtic'in Beşiktaş, Marsilya ve Lazio'nun da gündeminde yer alan yıldız futbolcuyla sözleşme imzalamasının kolay olmayacağı belirtildi.









Performansıyla göz doldurdu

Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Rosier, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Portekizli futbolcu, siyah beyazlılarda çıktığı toplam 37 maçta 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.



