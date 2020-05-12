Celtic taraftarının Andone heyecanı

Galatasaray'ın Premier Lig ekiplerinden Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, yoluna İskoçya'da devam edebilir.

İskoç ekipleri Celtic ve Glasgow Rangers'ın istediği oyuncunun 5.25 milyon Pound bonservis bedeliyle transfer olacağı söylentileri hakim.

The Celtic Star sitesinde yer alan habere göre ise İskoç kulübünün taraftarları, Rumen oyuncunun kadroya katılmasına son derece olumlu yaklaşıyorlar. Bonservis bedeline rağmen takıma katılması durumunda Celtic taraftarlarının oyuncuyu fazlasıyla benimseyecekleri aktarıldı.