Avrupa'da birçok popüler lig bulunmaktadır. Bazı liglerde ise küçük takımlar bulunsa da dikkat çeken takımlarda bulmak mümkündür. İskoçya liginde mücadele eden Celtic takımı da bu büyük takımlardan birisidir. İskoçya ligindeki takımlara göre Celtic takımı oldukça büyük bir futbol kulübüdür. Maçlarını oynadığı stat ise geniş bir kapasiteye sahiptir.

Celtic Stadı'nın adı nedir?

İskoçya liginde şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Celtic takımının maçlarını oynadığı stadın ismi Celtic Park stadyumudur. Tarihi bir stat olan Celtic Park stadyumu 1888 yılında inşa edilmiştir. Yapılan tadilatlar ile günümüzdeki halini almıştır. Stadın bulunduğu yer ise İskoçya'nın Glasgow kentidir. Statta doğal çim bulunmaktadır. Ayrıca çim ısıtma sistemi mevcuttur.

Celtic Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Celtic Park stadyumunun toplam kapasitesi 60.832 kişiliktir. Buradan anlaşılacağı gibi Celtic Park stadyumu geniş bir kapasiteye sahiptir. Bu kadar geniş bir stat inşa edilmesindeki amaç ise Celtic takımının sahip olduğu seyirci kitlesidir. Celtic maçlarında stadyum tamamen dolmaktadır. Ayrıca Avrupa Kupalarında başarılı maçlara imza atan Celtic için Celtic Park stadyumu yeterli bir stat olmayı başarmıştır. Celtic Park stadyumu İskoçya'nın en büyük statlarının başında gelmektedir.

İskoçya liginin lider takımlarından birisi olan Celtic takımı maçlarını Celtic Park stadyumunda oynamaktadır. Lig, kupa ve özel maçlarını bu statta oynayan Celtic başarılı sonuçlar almayı bilmiştir. Ayrıca İskoçya'da yapılan bazı spor etkinlikleri için Celtic Park stadyumundan yararlanılmaktadır.