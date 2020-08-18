Boli Bolingoli'nin kulübe haber vermeden, sezon ve Covid-19 tedbirleri devam ederken İspanya'ya gittiği, ardından da lig maçına çıktığı ayyuka çıkınca İskoçya Futbol Federasyonu ani bir kararla Celtic'in maçlarını durdurma kararı almıştı. İskoçya Premiership'te son 9 sezonun şampiyonu Celtic, ligdeki son 2 maçına çıkamadı ve takım olarak 10 günü aşkın bir süredir karantina altındaydılar. Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme maçıyla yeşil sahalara geri dönüyorlar. Sorumsuzca davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılan Bolingoli dışında Leigh Griffiths ve Mikey Johnston da mücadelede forma giyemeyecek. Yeni transfer, İsviçreli forvet Albian Ajeti karşılaşmaya yedek olarak başlayacak.

Geçtiğimiz sezon İzlanda Urvalsdeild'de şampiyon olan KR Reykjavik, sezonu Süper Kupa zaferiyle açsa da ligde geçen senenin biraz uzağında kaldı. İlk 9 maçın sadece 5'ini kazanabildi, an itibariyle 4. sırada yer alıyor. İzlanda'da bir ara koronavirüse yakalanan insanların sayısının artması nedeniyle sezonun olağan akışı 2 maç aksadı, onlar da Celtic gibi yaklaşık 10 gün zorunlu ara vermek durumunda kaldı. Ara dönüşünde iç sahada Hafnarfjordur'a kaybettiler. Kadroda dikkat edilmesi gereken iki isim var... Geçtiğimiz yılın ikinci bölümünde ekibe katılan, bu sezon 15 resmi maça 10 gol sığdıran Kristjan Floki Finnbogason ile '10 numara' diyebileceğimiz Pablo Punyed...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Celtic, İzlanda takımlarıyla Avrupa'da 3 kere eşleşti, 6 maçın tamamını kazandı. (6 maç - 20 gol)

- İki takım daha önce 2014/15 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşmıştı. Glasgow'daki maçı Celtic 4-0 kazanırken, o günkü ilk 11 ile bugünkü ilk 11'in tek ortak noktası Callum McGregor'dı.

- KR Reykjavik daha önce Şampiyonlar Ligi arenasında, tamamı ön eleme maçları olmak üzere 20 karşılaşmaya çıkarken kalesinde tam 60 gol gördü! (20 maç - 3 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Celtic Kazanır" oldu! %14'lük kesim kadro kalitesi olarak üstün olan İskoç ekibine güveniyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.