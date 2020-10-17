Celtic - Rangers maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
İskoçya'nın en köklü iki takımı Celtic ile Glasgow Rangers, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Zirve mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geleceği 90 dakikanın sonucu merakla bekleniyor. Peki, Celtic - Rangers maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Celtic - Rangers muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
İskoçya Premier Lig'de iki ezeli rakip galibiyet için kozlarını paylaşacak. 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Rangers, 1 maçı olmasına rağmen 25 puanı bulunan ve hemen arkasında yer alan Celtic'e konuk olacak. Rangers evine lider dönmenin hesaplarını yaparken, ev sahibi Celtic, derbiyi kazanıp koltuğu rakibinden devralmak istiyor. 9 maçtır kaybetmeyen Celtic ile 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Rangers'ın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Rangers'ta eksik oyuncu bulunmazken, Celtic'te Katic ile Aribo, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.
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Celtic - Rangers maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün TSİ 14.30'da başlayacak derbi Tivibu Spor'dan ekranlara gelecek. 90 dakikanın skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Celtic - Rangers muhtemel 11'ler:
Celtic: Barkas, Julien, Duffy, Ajer, Frimpong, Brown, McGregor, Taylor, Ntcham, Ajeti, Griffiths
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helandar, Barisic, Kamara, Davis, Jack, Kent, Arfield, Morelos