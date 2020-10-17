İskoçya Premier Lig'de iki ezeli rakip galibiyet için kozlarını paylaşacak. 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Rangers, 1 maçı olmasına rağmen 25 puanı bulunan ve hemen arkasında yer alan Celtic'e konuk olacak. Rangers evine lider dönmenin hesaplarını yaparken, ev sahibi Celtic, derbiyi kazanıp koltuğu rakibinden devralmak istiyor. 9 maçtır kaybetmeyen Celtic ile 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Rangers'ın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Rangers'ta eksik oyuncu bulunmazken, Celtic'te Katic ile Aribo, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.

Celtic - Rangers maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün TSİ 14.30'da başlayacak derbi Tivibu Spor'dan ekranlara gelecek. 90 dakikanın skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Celtic - Rangers muhtemel 11'ler:

Celtic: Barkas, Julien, Duffy, Ajer, Frimpong, Brown, McGregor, Taylor, Ntcham, Ajeti, Griffiths

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helandar, Barisic, Kamara, Davis, Jack, Kent, Arfield, Morelos