Celtic - Rangers (CANLI)

İskoçya Premier Lig'de iki ezeli rakip galibiyet için kozlarını paylaşıyor. 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Rangers, 1 maçı olmasına rağmen 25 puanı bulunan ve hemen arkasında yer alan Celtic'e konuk olacak. Rangers evine lider dönmenin hesaplarını yaparken, ev sahibi Celtic, derbiyi kazanıp koltuğu rakibinden devralmak istiyor. 9 maçtır kaybetmeyen Celtic ile 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Rangers'ın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. Rangers'ta eksik oyuncu bulunmazken, Celtic'te Katic ile Aribo, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemiyor.

Celtic - Rangers 11'leri:

Celtic: Barkas, Duffy, Brown, Klimala, Ntcham, Elyounoussi, Frimpong, Ajer, McGregor, Welsh, Laxalt

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Kamara, Davis, Arfield, Barker, Kent, Morelos

Celtic - Rangers maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 14.30'da başlayan derbi Tivibu Spor'dan ekranlara geliyor. 90 dakikanın skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.



