Celtic - Rangers (CANLI)

İskoçya'nın en köklü iki takımı Celtic ile Glasgow Rangers, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Zirve mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geleceği 90 dakikanın sonucu merakla bekleniyor.

17 Ekim 2020, Cumartesi 02:20 Son Güncelleme:
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Celtic - Rangers (CANLI)

İskoçya Premier Lig'de iki ezeli rakip galibiyet için kozlarını paylaşıyor. 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Rangers, 1 maçı olmasına rağmen 25 puanı bulunan ve hemen arkasında yer alan Celtic'e konuk olacak. Rangers evine lider dönmenin hesaplarını yaparken, ev sahibi Celtic, derbiyi kazanıp koltuğu rakibinden devralmak istiyor. 9 maçtır kaybetmeyen Celtic ile 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Rangers'ın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. Rangers'ta eksik oyuncu bulunmazken, Celtic'te Katic ile Aribo, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemiyor.

Celtic - Rangers 11'leri:

Celtic: Barkas, Duffy, Brown, Klimala, Ntcham, Elyounoussi, Frimpong, Ajer, McGregor, Welsh, Laxalt

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Kamara, Davis, Arfield, Barker, Kent, Morelos

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Celtic - Rangers maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 14.30'da başlayan derbi Tivibu Spor'dan ekranlara geliyor. 90 dakikanın skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.


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