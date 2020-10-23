Celtic - Milan maç sonucu: 1-3

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Celtic, Milan'ı ağırladı. 14. dakikada Boşnak orta saha Krunic Milan'ı 1-0 öne geçirdi. 42'de 21'lik orta İspanyol Brahim Diaz farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 76. dakikada Mohamed Elyounoussi Celtic adına farkı 1'e indirdi ancak 90'da 21 yaşındaki Norveçli kanat forvet Jens Hauge maçın skorunu belirleyen golü attı; 1-3.

Grubun diğer maçında da Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı mücadelede Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti.







