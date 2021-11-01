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Celta Vigo'nun Falcao pişmanlığı

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun teknik direktörü Eduardo Coudet, Falcao pişmanlığını açıkladı. Coudet, Falcao'nun kendilerine önerildiğini ancak transferi gerçekleştiremediklerini söyledi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 20:29 Son Güncelleme:
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Celta Vigo'nun Falcao pişmanlığı

Bu sezon başında Galatasaray 'dan ayrılıp, Lal Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao, son dönemde attığı gollerle isminden söz ettiriyor.

La Liga 12. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile karşılaşacak olan Celta Vigo'da teknik direktör Eduardo Coudet, Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre Coudet, yaz transfer döneminde Falcao'yu takıma transfer etme şansından yararlanamadıklarını belirterek, "Yabancı kontenjanımız dolduğunda bize Falcao'yu teklif ettiler. Ancak o zaman transferi gerçekleştiremedik." ifadelerinde bulundu.

Bu sezon La Liga'da adından sıkça söz ettiren Falcao, Rayo Vallecano formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Kolombiyalı golcü takımının Barcelona'yı yendiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü de atmıştı.


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