La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, son iki sezondur oynadığı futboldan çok disiplinsiz davranışlarıyla gündeme geliyordu. 21 yaşındaki milli oyuncunun adı, son dönemlerde Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul etmeye başlamış, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da genç yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği iddia edilmişti.

İspanya'da yayım yapan Marca gazetesi ise Vigo yönetiminin Siyah Beyazlı kulübün Emre için yaptığı 3 milyon euroluk teklifi hiç düşünmeden reddettiğini yazdı. Haberde mali açıdan zor bir dönemden geçen Kara Kartal'ın Emre'nin yüksek maaşını karşılamasının da imkansız olduğu yorumunda bulunuldu. Öte yandan yetenekli futbolcuya Türkiye dışında başka hiçbir ligden talep olmamasının da oyuncuya ödediği 13 milyon euroluk bonservis bedelinin bir kısmını telafi etmek isteyen İspanyol kulübünü kara kara düşündürdüğü belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler