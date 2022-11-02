2011-2012 sezonunda Süper Lig 'de Beşiktaş 'ı çalıştıran, Siyah-Beyazlılar'ın ardından Medipol Başakşehir'in başına geçen Carlos Carvalhal'in yeni adresi belli oldu. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Wahda'da görev yapan Portekizli teknik adam, İspanyol ekibi Celta Vigo'nun başına geçti.

56 yaşındaki hocanın ismi uzun bir süre Hull City'le de anılmış ancak anlaşma gerçekleşmemişti. Türk televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Şota Arveladze'nin ardından takımı geçici olarak yardımcı antrenör Andy Dawson'a emanet etti. 8 maçtır Dawson yönetiminde sahaya çıkan Hull bu süreçte 3 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Pedro Martins gündeme gelmişti

Acun Ilıcalı, Portekizli teknik adam Pedro Martins ile görüşmüş, prensip anlaşmasına varıldıktan sonra birlikte maç izlemişti ancak yapılan son görüşmelerde tarafların anlaşmaya varamadıkları açıklanmıştı.

Yeni hocaları belli oldu

Daily Mail'in haberine göre Hull'da Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevi için Liam Rosenior'u getirme karar aldı. Son olarak Derby County'de yardımcı antrenör olarak görev yapan, Andy Dawson gibi kulüpte geçici olarak teknik direktörlük de yapmıştı. 21 Eylül'de takımdan ayrılan 38 yaşındaki teknik adamın geçen hafta sonu Hull City'nin stadyumunda Acun Ilıcalı ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Liam Rosenior ile 2 gün içerisinde sözleşme imzalanacağı ve İngiliz teknik adamın 5 Kasım'daki Millwall maçına takımın başında çıkacağı belirtildi.



