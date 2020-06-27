Celta Vigo - Barcelona maç sonucu: 2 - 2

La Liga'nın 32.haftasında Barcelona deplasmanda Celta Vigo'a takıldı. Milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de forma giydiği ve bir asist yaptığı maçta Luis Suarez'in iki golüyle son anlara önde giren Barcelona, Aspas'ın golüne engel olamayınca şampiyonluk yolunda çok önemli iki puan bıraktı

Beş sezondur kazanamıyor

Barcelona böylece Celta Vigo ile Balaidos stadında oynadığı son beş maçı kazanamamış oldu. Geçen sezon rakibine 2-0 kaybeden Barcelona, daha önce de iki yenilgi bir beraberlik almıştı.

Lionel Messi iki asist yaptı

Barcelona'nın attığı iki golde de Lionel Messi'nin servisi oldu. Arjantinli yıldız böylece bu sezon 17 asiste ulaşırken Luis Suarez ise ligde 13 gole çıktı.

Real Madrid kazanırsa puan farkı olacak

Barcelona aldığı bu bir puan ile 69 puana yükselirken yarın Real Madrid deplasmanda Espnayol'u yenerse 71 puan yapacak ve ezeli rakibini 2 puan farkla geçmiş olacak