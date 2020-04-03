Cellino: Sahaya çıkmayacağız!

Koronavirüsünün Avrupa’da İspanya ile birlikte en çok can aldığı ülkelerden İtalya’da Serie A ekibi Brescia’nın Başkanı Massimo Cellino, net konuştu. Cellino, “Eğer İtalya Futbol Federasyonu, böyle bir durumda bizi zorlarsa, şimdiden hayatını kaybeden insanlarımıza saygı olarak sahaya çıkmayacağımızı belirtmek istiyorum. Ayrıca UEFA da sadece ekonomik çıkarları düşünüyor. UEFA’nın paralarıyla bir şeyler yapmak istiyorsanız, Brescia’ya oksijen tüpleri ve solunum cihazları gönderin. Burada ölüleri kamyonlarla taşıyorlar!” açıklamasını yaptı.