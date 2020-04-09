Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı televizyon programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Konuşmanın devamında ise futbol sektörüne atıfta bulundu.

İŞTE O DİYALOG

Prof. Dr. Celal Şengör: Geçenlerde bir futbolcuya 222M€ ödendiğini duydum. Marifeti topa vurmaktan ibaret olan bir adama değer mi ya?

Fatih Altaylı: Eğlence sektörü.

Prof. Dr. Celal Şengör: Dangalaklık sektörü.

Kısa süre içinde gündeme oturan bu söz Twitter'da paylaşım rekorları kırdı ve Türkiye gündeminde 5. sıraya oturdu.

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı !

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, programın diğer konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı.