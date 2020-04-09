Celal Şengör'den olay sözler! Futbolcuya 222 milyon Euro verilmesi dangalaklık!
Prof. Dr. Celal Şengör futbol sektörü ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Katıldığı bir programda uyuyakaldığı da gözlenen ünlü profesörün sözleri kısa sürede gündem oldu.
Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı televizyon programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Konuşmanın devamında ise futbol sektörüne atıfta bulundu.
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Prof. Dr. Celal Şengör: Geçenlerde bir futbolcuya 222M€ ödendiğini duydum. Marifeti topa vurmaktan ibaret olan bir adama değer mi ya?
Fatih Altaylı: Eğlence sektörü.
Prof. Dr. Celal Şengör: Dangalaklık sektörü.
Kısa süre içinde gündeme oturan bu söz Twitter'da paylaşım rekorları kırdı ve Türkiye gündeminde 5. sıraya oturdu.
Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı !
Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, programın diğer konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı.