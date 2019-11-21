Celal Demirbilek’e son görev

Türk spor basınının usta isimlerinden Celal Demirbilek son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında salı günü hayata gözlerini yuman 66 yaşındaki usta gazeteci için Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) dün sabah saatlerinde tören düzenlendi. Celal Demirbilek’in kızı Ahsen Demirbilek, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve törene katılanlara teşekkür etti. Törenin ardından Demirbilek’in cenazesi, Bakırköy Yeşilyurt Camii’ne getirildi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Celal Demirbilek’in ailesi, eski çalışma arkadaşları, sevenleri ve spor medyasından da birçok isim katıldı. Merhumun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Dedeler Mezarlığı’na defnedildi.