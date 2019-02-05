Emre Mor'un disiplinden uzak davranışlarından dolayı takımdan ayrı çalıştığını belirten Minambres, genç oyuncunun devre arasında transfer teklifi aldığını da doğruladı. Minambres Emre Mor'un gelen tekliflere rağmen takımda kalmaya karar verdiğini belirtti.

Celta Vigo'nun Sportif Direktörü Felipe Minambres, açıklamalarına şöyle devam etti: "Emre Mor transfer teklifi aldı ancak takımda kalmayı tercih etti. Sadece saha içinde değil saha dışında da kendini göstermeli. Onun hakkında çok konuşuyoruz ve Emre takımımızdaki oyunculardan biri. Şu anda bizimle değil ancak olacak. Kulübe geldiğinden bu yana yaptığımız gibi onun daha iyi duruma gelmesi için çaba gösteriyouz."