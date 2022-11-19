Çekya Milli Takım Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını ve mağlup olduklarını söyledi. Türkiye’nin her zaman harika bir takım olduğunu belirten Silhavy, “Rakibi tebrik ediyorum. İyi oynadılar, bireysel becerilerinin iyi olduğunu gösterdiler. Kaliteli ayaklarla goller buldular. Hücum ve organizasyon anlamında iyi pozisyon ortaya koydular. Kalemizde verdiğimiz iki açığı değerlendirip gol atmayı başardılar. Beraberlik şansı aradık ama bulamayarak yenildik. Türk Milli Takımı her zaman harika bir takım. Türk halkı da futbolu çok seviyor ve bunu gelince de gördük. Oyuncular oynadıkları oyundan çok zevk alıyorlar. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynamak için buraya geldiğimizde de taraftarın ne kadar iyi olduğunu gördük” dedi.

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Silhavy, stadyumdaki coşkulu taraftarın takımı olumlu etkilediğini de dile getirerek, “Tribünlerin dolu ve taraftarın coşkulu olması takımımızı gayet olumlu etkiledi. Herkes coşkulu taraftar karşısında oynamak ister. Tribünler istediğimiz gibiydi ama maç istediğimiz gibi olmadı” diye konuştu.



