Çekya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 çeyrek finalinde Çekya ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Çekler, Hollanda'yı yendi ve hak ederek çeyrek finale kaldı. Danimarka da Eriksen şokuyla başladığı kupada adeta 'Peri Masalı' yazıyor. İki takım da yıllar sonra yarı finale kalmak amacında. Peki, Çekya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çekya - Danimarka maçı öncesi detaylar haberimizde.
EURO 2020'nin başında çeyrek finale çıkma ihtimalleri çok da güçlü olmayan iki ekip; Danimarka ile Çekya, Bakü'de yarı finale kalmak için mücadele edecek. Kupanın ilk sınavında Eriksen şoku yaşayan ve tek galibiyetle gruptan çıkan Danimarka, Galler'i 4-0 yenerek Son 8'e kaldı. En son 2004'te yarı final gören Çekler de grupta 3'te 3 yapan Hollanda'yı 2-0'la geçerek çeyrek finale kaldı. Çekler'de gözler Soucek ve Schick'te, şampiyon olduğu 1992'de son 4'e kalan Vikingler'de de özellikle Hojberg ile Dolberg'de olacak. İki takımın daha önceki maçlarında Çekler 3 kez, Danimarkalılar 2 kez kazandı, 6 maç da berabere kaldı.
Çekya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Çekya - Danimarka maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Yarın akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Çekya - Danimarka muhtemel 11'ler:
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick
Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard