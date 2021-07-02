EURO 2020'nin başında çeyrek finale çıkma ihtimalleri çok da güçlü olmayan iki ekip; Danimarka ile Çekya, Bakü'de yarı finale kalmak için mücadele edecek. Kupanın ilk sınavında Eriksen şoku yaşayan ve tek galibiyetle gruptan çıkan Danimarka, Galler'i 4-0 yenerek Son 8'e kaldı. En son 2004'te yarı final gören Çekler de grupta 3'te 3 yapan Hollanda'yı 2-0'la geçerek çeyrek finale kaldı. Çekler'de gözler Soucek ve Schick'te, şampiyon olduğu 1992'de son 4'e kalan Vikingler'de de özellikle Hojberg ile Dolberg'de olacak. İki takımın daha önceki maçlarında Çekler 3 kez, Danimarkalılar 2 kez kazandı, 6 maç da berabere kaldı.

Çekya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Çekya - Danimarka maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Yarın akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Çekya - Danimarka muhtemel 11'ler:

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard







