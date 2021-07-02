Çekya - Danimarka maç sonucu: 1-2

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde Çekya ile Danimarka kozlarını paylaştı. Azerbaycan'ın Bakü şehrinde oynanan mücadeleyi kazanan Danimarka adını yarı finale yazdırdı.

Vikingler'e turu getiren goller 5. dakikada Delaney ve 42. dakikada Dolberg'ten geldi. Çekler'in 49. dakikada Patrik Schick ile aatığı gol yarı nial için yeterli olmadı ve mücadele 2-1 sona erdi.

Danimarka, yarı finalde İngiltere-Ukrayna maçının galibiyle 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de finale çıkma mücadelesi verecek.





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Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 5 GOL: Danimarka 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Delaney, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Dakika 30: Çekya'nın kulladığı serbest vuruşta Celutska, yakın mesafeden topa dokunamadı ve Çekler bu pozisyondan yararlanamadı.

Dakika 42 GOL: Hızlı gelişen Danimarka atağında Maehle'nin yaptığı ortaya ceza sahası içinde dokunan Dolberg, skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Dakika 46: Karşılamanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 49 GOL: Çekya ikinci yarıya hızlı başladı. Çekler, Patrik Schick'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Dakika 82: Danimarka 3. gole çok yaklaştı. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Maehle'nin vuruşunda kaleci Vaclik topu kornere gönderdi. Kullanılan köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.

Dakika 90: Mücadele sona erdi.

Çekya - Danimarka maçı ilk 11'leri:

Çekya: Vaclik, Coufal, Celutska, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg.