Çekya-Brezilya maç sonucu: 1-3

Oynanan hazırlık karşılaşmasında yıldızlar topluluğu Brezilya, Çekya'yı 3-1 mağlup etti.

27 Mart 2019, Çarşamba 00:44 Son Güncelleme:
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Çekya-Brezilya maç sonucu: 1-3

Oynanan hazırlık karşılaşmasında yıldızlar topluluğu Brezilya, Çekya'yı 3-1 mağlup etti. Süperstardan Neymar'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamayan Brezilya, Çekya'yı 2. yarıda attığı gollerle geçti. Ülkemizde forma giyen Pavelka, Novak ve Celustka'nın ilk 11'de oynadığı maçta ilk yarıdaki tek golü 37. dakikada Kasımpaşalı David Pavelka attı. Güçlü Brezilya 2. yarının başında Firmino ile beraberliği yakalarken, Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri oyuna sonradan giren Gabriel Jesus attı. Manchester City'li santrforun 83 ve 90'da attığı goller, Brezilya'nın Çekya'yı 3-1 yenmesini sağladı.  


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