Çekya, 25 Mayıs’ta futbol liglerini başlatmaya hazırlanıyor

Çekya’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin 25 Mayıs’ta başlaması planlanıyor.

28 Nisan 2020, Salı 11:02 Son Güncelleme:
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Çekya, 25 Mayıs’ta futbol liglerini başlatmaya hazırlanıyor

Çekya’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin 25 Mayıs’ta başlaması planlanıyor.

Çekya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin salgın tedbirlerini gevşetmesi sebebiyle birinci ve ikinci lig karşılaşmalarına 25 Mayıs’ta devam edilmesinin planlandığı duyuruldu.

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Kulüplerle 12 Mayıs’ta yapılacak toplantıda önerinin kabul edilmesi halinde liglerin söz konusu tarihte başlayacağı belirtildi.

Slavia Prag, birinci ligde normal sezonun bitimine 6 hafta kala topladığı 58 puanla Viktoria Plzen’in 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

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