Çekişmeli mücadelenin galibi Bulls

Chicago Bulls, Walter Lemon’ın son saniye basketiyle Washington Wizards’ı 1 sayı farkla 115-114 yendi.

04 Nisan 2019, Perşembe 11:07
- A +
Çekişmeli mücadelenin galibi Bulls

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Chicago Bulls, konuk olduğu Washington Wizards’ı son saniye basketiyle 115-114 mağlup etti.

NBA’e 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde Chicago Bulls, maçın bitimine 1,8 saniye kala Walter Lemon’ın basketiyle deplasmanda Washington Wizards’ı 115-114 yendi.

Sezonun 22. galibiyetini alan Bulls’ta takımına galibiyeti getiren Lemon 24 sayı ve 8 asist, JaKarr Sampson 18 sayı ve 9 ribaunt, Shaquille Harrison ise 15 sayılık performans sergiledi.

Bu sezon 47. kez kaybeden Wizards’ta Thomas Bryant 20 sayı ve 12 ribaunt, Bobby Portis 20 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Bradley Beal ise 19 sayıyla oynadı.

NBA’de yarın 3 karşılaşma oynanacak.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 89-108

Orlando Magic-New York Knicks: 114-100

Washington Wizards-Chicago Bulls: 114-115

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 130-122

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 105-115

Miami Heat-Boston Celtics: 102-112

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 109-115

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 108-110

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 113-85

Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-118

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 116-89

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 103-135

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.