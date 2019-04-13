Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Gaziantep Basketbol’u 77-67 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta TOFAŞ’tan Muhsin Yaşar’ın 7 sayılık bireysel performansına, Gaziantep Basketbol Jekiri ve McKissic ikilisiyle karşılık verince, 6. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. TOFAŞ’ın iyi pota altı savunması karşısında Vasiliauskas ve Haciyeva ile dış atışlardan skor üreten konuk ekip, ilk çeyreği 19-14 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan Gaziantep temsilcisi, Vasiliauskas ve McKissic’in dış atışlardan, Doğan Şenli’nin ise pota altından ürettiği sayılarla 16. dakikada farkı çift hanelere (18-29) çıkardı. Açılan farkı kontrollü oyunla dengede tutan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 10 sayılık farkla 42-32 galip durumda gitti.

Üçüncü periyoda rakibine karşı daha baskılı bir oyun sergileyerek başlayan TOFAŞ, Mejia ve Weems’in set hücumlarından bulduğu sayılarla 26. dakikada farkı 6 sayıya (42-48) indirdi. Başantrenör Orhun Ene’nin mola ve değişiklikleriyle oyunun kontrolünü eline alan mavi-yeşilliler, Barış Ermiş ve Kadji’nin skor katkısıyla çeyreğin bitimine 47 saniye kala farkı 1’e düşürdü. Son hücumda Doğan Şenli’nin turnikesiyle sayı bulan Gaziantep Basketbol, final periyotuna 50-47 önde girdi.

Son periyoda temkinli başlayan konuk ekip, Doğan Şenli ve Thomas’ın boyalı alandan bulduğu sayılarla 32. dakikada farkı 5’e çıkardı: 52-47. Oyundaki sertliğini arttıran TOFAŞ, Mejia ve Barış Ermiş ile sayılar buldu ve 35. dakikada skoru lehine çevirdi: 59-57. Mejia’nın asist ve sayılarıyla 37. dakikada skoru 65-61’e getiren TOFAŞ, bu dakikadan itibaren oyun kontrolünü iyice eline alarak, maçtan da 77-67 galip ayrıldı.

TOFAŞ’ta 18 sayı üreten Mejia galibiyette önemli rol oynadı. Gaziantep Basketbol’da ise 18 sayı üreten McKissic mağlubiyete engel olamadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | TOFAŞ: 77 - Gaziantep Basketbol: 67

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Polat Parlak

TOFAŞ: Barış Ermiş 12, Mejia 18, Weems 9, Kadji 15, Muhsin Yaşar 9, Trice 10, Berkan Durmaz, Yiğit Arslan 4, Muhaymin Mustafa

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 6, Vasiliauskas 14, Jekiri 8, Tomas 9, McKissic 18, Murat Göktaş, Jalovac, Yunus Çankaya, Kadir Bayram, Can Uğur Öğüt 2, Doğan Şenli 10

1. Periyot: 14-19

Devre: 32-42

3. Periyot: 47-50



