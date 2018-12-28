Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.

Zorlu mücadele büyük çekişmeye sahne olurken son anlarda Tyus ve Kendrick Ray ile serbest atış çizgisinden isabetler bulan Maccabi Tel Aviv, AX Olimpia Milan'ın da son toptan yararlanamamasıyla karşılaşmayı 94-92 kazanmayı başardı.

Koç değişimi sonrası çıkışa geçen Maccabi, son 6 maçtaki 4. galibiyetini alırken toplamda da 5. kez parkeden galip ayrıldı.

Toplamda 8. mağlubiyetini alan AX Olimpia Milan ise son 7 maçında 6. kez kaybetti.

Maccabi'de Johhny O'Bryant 32 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma ve toplam 44 verimlilik puanıyla tarihi bir performansa imza atarken Alex Tyus 16, Scottie Wilbekin de 13 sayıyla oynadı.

AX Olimpia Milan'da Nemanja Nedovic 17 sayıyla takımın en skoreri olurken Mike James ve Vladimir Micov 16'şar sayıyla maçı tamamladılar.



