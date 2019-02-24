Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında, Çukurova Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 73-68 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Çukurova Basketbol: 73
Salon: Antakya
Hakemler: Turgut Işık, Yiğit Emre Şimsek, Serdar Saraç
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 18, Cansu Köksal 14, Gajic 7, Merve Aydın 6, Williams 19, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 4
Çukurova Basketbol: Bone 14, Şaziye İvegün Üner, Kimmestdagh 2, Pelin Derya Bilgiç 5, Sevgi Uzun 4, Iagupova 38, Naumenko 10, Meltem Avcı
1. Periyot: 18-22
Devre: 36-40
3. Periyot: 55-58
Beş faulle çıkan: 36.55 Iagupova (Çukurova Basketbol)