Çekişmeli maçta Çukurova, Hatay'ı deplasmanda mağlup etti: 68-73

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında, Çukurova Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 73-68 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

24 Şubat 2019, Pazar 20:20
- A +
Çekişmeli maçta Çukurova, Hatay'ı deplasmanda mağlup etti: 68-73

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında, Çukurova Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 73-68 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Çukurova Basketbol: 73

Salon: Antakya

Hakemler: Turgut Işık, Yiğit Emre Şimsek, Serdar Saraç

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 18, Cansu Köksal 14, Gajic 7, Merve Aydın 6, Williams 19, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 4

Çukurova Basketbol: Bone 14, Şaziye İvegün Üner, Kimmestdagh 2, Pelin Derya Bilgiç 5, Sevgi Uzun 4, Iagupova 38, Naumenko 10, Meltem Avcı

1. Periyot: 18-22

Devre: 36-40

3. Periyot: 55-58

Beş faulle çıkan: 36.55 Iagupova (Çukurova Basketbol)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.