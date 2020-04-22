Çekirdek zararlı mı, kilo yapar mı? Çekirdeğin yan etkileri nelerdir?

Çay sohbetlerinde eksik olmayan çekirdek, en ekonomik çerezlerden biridir. Her kesimden ve yaştan kişinin severek tükettiği çekirdek, ayçiçeği tohumlarından elde edilmektedir. Televizyon karşısında, balkonda çay keyfinde, parkta otururken ellerden çekirdek düşmemektedir. Doğadan insanların eline kadar ulaşan çekirdeğin, halk arasında bağımlılık yaptığı söylenmektedir. Zevke göre tuzlu veya tuzsuz olarak çekirdek tüketmek mümkündür.

Çekirdek besin değerleri

Hoş sohbetler sırasında elden düşmeyen çekirdeğin besin değeri son derece yüksektir. İçeriğinde karbonhidrat, protein, potasyum, gram lif ve yağ bulunmaktadır. Tuzsuz ve taze tüketilen çekirdek, kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır. Dikkatli bir şekilde tüketildiğinde, çekirdeğin kilo yapması mümkün değildir. Polene alerjisi olanların çekirdek tüketirken dikkatli olması gerekmektedir.

Çekirdek kaç kalori?

Çekirdeğin sadece 1 gramında 58 kalori mevcuttur. Protein açısından oldukça zengin olan çekirdek, yedikçe daha fazla yeme isteği doğurmaktadır. Çekirdekte yağ oranının yüksek olmasından dolayı fazla tüketildiğinden akne ve sivilce problemlerine neden olmaktadır. Polene karşı hassas olanlar, çekirdeği mutlaka kavrulmuş olarak tercih etmelidir. Yağ, yüksek protein ve magnezyum içeriğine sahip olan çekirdek, fazla tüketilmediği takdirde sağlığa olumlu anlamda katkı sağlamaktadır.

Çekirdeğin faydaları nelerdir?

Çekirdek depresyona, strese ve unutkanlığa iyi gelmektedir. Birçok hastalığın tedavisinde de çekirdeğin payı büyüktür. Sağlıklı atıştırmalardan biri olan çekirdek, her yerde kolayca bulunabilmektedir. Günlük gıda alımında besin değerlerini artırmak isteyenlerin, her gün bir avuç çekirdek tüketmesi önerilmektedir.

Çekirdek zararlı mı?

Çekirdek son derece faydalı bir kuruyemiş olarak bilinmekle birlikte zararları da göz ardı edilmemelidir. Çekirdeğin aşırı miktarda tüketilmesinden kaynaklı ciltlerde sivilce problemi ile karşılaşmak olasıdır. Cildin aşırı yağlanmasına neden olarak cilt yapısını bozacağından, bir avuçtan fazla tüketilmesinden uzak durulmalıdır. Tüketim esnasında abartıya kaçılması, ağız içi sorunlarına neden olmaktadır.

Çekirdek kilo yapar mı?

Verdiği keyfin yanı sıra sağlık için de tüketilen çekirdek, metabolizmayı hızlandıran lifler içermektedir. Yağ oranı diğer kuruyemişlere oranla yüksek olduğundan, dikkatsiz bir şekilde tüketildiğinde kilo yapmaktadır. Uygun miktarda tüketilen çekirdek, kilo aldırmamakla birlikte kilo verilmesini sağlamaktadır. Çekirdeğin içeriğindeki liflerin zayıflamayı desteklemesinden dolayı diyet listelerinde çekirdeğe yer verilmektedir.

Çekirdeğin yan etkileri nelerdir?

İhtiyaçtan fazla çekirdek tüketimi, vücutta aşırı sodyum birikimi ve obezite gibi yan etkiler göstermektedir. Alerjen besin grupları içerisinde yer alan çekirdek, hassas bünyeli kişilerde göz yaşarması, ciltte kaşıntı, egzama ve hapşırık gibi alerjik problemlere neden olmaktadır. Fazla çekirdek tüketimi fosfor fazlalığına neden olduğundan, iskelet dokularında kireçlenme yaşanmaktadır.

Çekirdeğin sebep olabileceği yan etkiler kişiden kişiye göre değişmektedir. Tuzlu çekirdek selülit oluşumuna sebep olduğu gibi tansiyonu da yükseltmektedir. Tırnaklarda kırılma, halsizlik ve sinirlilik hali yaptığı da gözlemlenmiştir. Çoklu doymamış yağ içermesinden dolayı diyabet hastalarının endişelenmesi gereken bir durum söz konusu değildir. Çekirdeğin bilinen bütün yan etkilerinin nedeni, fazla tüketimden kaynaklanmaktadır.



