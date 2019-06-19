Çekiç atmada Özkan Baltacı Tokyo kotasını aldı

ANKARA, (DHA) - Turkcell Süper Ligi’nde ilk gün erkeklerde ve kadınlarda ENKA’nın liderliğiyle geride kalırken, Bursalı atletizm severler bir Türkiye rekoru, bir de olimpiyat barajına tanıklık ettiler. Çekiç atmada Özkan Baltacı, 77.50’lik derecesiyle olimpiyat barajı geçerken, en iyi derecesini de 66 santimetre ileri taşıdı.

Bursa Atıcılar Pisti’nde yıldız isimlerin katılımıyla yapılan Turkcell Süper Lig müsabakasında birinci gün geride kaldı. Erkekler ve kadınlarda sekizer takımın atıldığı ligde ilk gün yapılan toplam 21 müsabaka sonunda erkeklerde 75, kadınlarda ise 85 puanla ENKA liderlikte yer aldı. Erkeklerde Fenerbahçe 72 puanla günü ikinci sırada tamamlarken, üçüncülük için çekişen İstanbul BŞB ve Galatasaray 52’şer puan yaptı. Kadınlarda ise 80 puan toplayan Fenerbahçe, ENKA’nın arkasında ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 63 puanla günü tamamladı.

İlk günün en önemli derecesi Buse Arıkazan’dan geldi. Geçen yıl da aynı pistte Türkiye rekoru kıran Buse, 4.40’lık atlayışıyla kendisine ait Türkiye rekoruna 4 santimetre eklerken, 4.56’lık Dünya Şampiyonası barajı denedi. Aynı yarışmada Mesure Tutku Yılmaz da 4.20 ile en iyisini yaptı.

Çekiç atmada Özkan Baltacı, 77.50’lik derecesiyle olimpiyat barajı geçerken, en iyi derecesini de 66 santimetre ileri taşıdı. Özkan’ın arkasından ikinci olan Eşref Apak ise 74.45 attı.

Yüksek atlamada Metin Doğu 2.16 ile birinci olurken, günün en dikkat çekici performanslarından biri uzuncu Tuğba Danışmaz’dan geldi. 20 yaşındaki Danışmaz, 6.42’lik atlayışıyla en iyisini 27 santimetre geliştirdi. Genç atlet, gelecek ay İsveç’te yapılacak Avrupa U23 barajını geçti.

400 metre erkekler müsabakası ise günün en çekişmeli yarışıydı. Batuhan Altıntaş, son metreleri büyük çekişme içinde geçen yarışta Akın Özyürek’i 0.04 saniye farkla geride bırakıp takımı ENKA’ya 8 puanı yazdırdı. Altıntaş 47.04 koşarken, Özyürek 47.08 ile PB gerçekleştirdi.

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