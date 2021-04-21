UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi" ifadelerini kullandı.
Ceferin, özellikle yeni oluşumun içerisinde yer alan 6 İngiliz kulübüne çağrıda bulunarak, "Hatanızdan geri dönme şansınız hala var" mesajını gönderdi. Özellikle Manchester City ve Chelsea'nin, Süper Lig 'den çıkabileceği iddia ediliyor.