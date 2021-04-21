Ceferin, özellikle yeni oluşumun içerisinde yer alan 6 İngiliz kulübüne çağrıda bulunarak, "Hatanızdan geri dönme şansınız hala var" mesajını gönderdi. Özellikle Manchester City ve Chelsea'nin, Süper Lig 'den çıkabileceği iddia ediliyor.



