Ceferin: Liglerin çoğu tamamlanacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa’daki liglerin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. beINSPORTS’a konuşan Ceferin, EURO 2020 ile ilgili de konuştu. Ceferin şu ifadelerini kullandı: “Her şeyden önce negatif senaryoları düşünmeyi pek tercih etmiyorum. Her şey olabilir, durumlar daha kötüye gidebilir ama iyiye de gidebilir. Bana göre liglerin çoğu tamamlanacak. Tamamlamayanlar için tabii ki kendi kararlarıdır. Fakat UEFA organizasyonlarına katılabilmek için eleme maçları oynamak zorunda kalacaklar.” İstanbul’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali’ne de değinen Ceferin, “Finalin ertelenmesi konusunda bir şey söylemek için çok erken. Gelişmelerin ne yönde ilerleyeceğini görmemiz lazım. Bir kez daha iyimser olmama izin verin sonbaharda gidişat daha iyi olacak. Günden güne durumlar daha iyileşiyor dedi.