Ceferin: Avrupa Süper Ligi ortaya çıktığında iki gün uyumadım

Geçtiğimiz hafta Barcelona ve Juventus ile birlikte Avrupa Süper Ligi projesinden vazgeçmeyen Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez, UEFA'yı eleştirerek, "UEFA, alakasız takımlar arasındaki maç sayısını artırıyor. Bu hasta durumdaki futbolun çöküşünü hızlandıracak" yorumunu yapmıştı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise son açıklamasında, "Avrupa Süper Ligi projesi ilk ortaya çıktığında 2 gün boyunca uyumadım. Hiçbir şey yemedim, içmedim. Hem destek telefonları hem de tehdit telefonları aldım. Bir kez daha bunun gündeme geleceğinden şüpheliyim! Egoları için bir şeyler talep etmeye devam eden üç kulüp başkanımız var, ancak atılma korkusuyla Şampiyonlar Ligi'ne ilk kaydolanlar da onlar oldu" ifadelerini