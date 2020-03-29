Ceferin: A-B-C planımız var!

Koronavirüs nedeniyle Avrupa’da Belarus dışındaki ülkeler liglerine ara verdi. Maçların ne zaman başlayacağı ise belirlenebilmiş değil. Salgın yüzünden EURO2020’yi önümüzdeki seneye erteleyen UEFA, yarıda kalan liglerin yeniden oynanabilmesi için çalışmalar yürütüyor. UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, liglerin kaldığı yerden devam edebilmesi için 3 takvim üzerinde durduklarını açıkladı. Avrupa futbolunun patronu, “Mayıs ortası, Haziran ya da Haziran sonunda yeniden başlamak. Eğer bunu başaramazsak, muhtemelen sezon kaybedilmiş olacak” dedi.

‘Ligleri bitirin dendi’

Kulüp ve lig yöneticileriyle görüştüklerini ancak şu an beklemek durumunda olduklarını kaydeden Ceferin, gelecek sezonu daha geç başlatarak da çözüm bulunabileceğini belirtirken, “Şu an seyircili mi oynanacak seyircisiz mi oynanacak bilemiyoruz” ifadesini kullandı. Konuyla ilgili olarak Başakşehir Futbol Kulübü CEO’su ve UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi üyesi Mustafa Eröğüt, UEFA’ya bağlı ligler için iptal, tescil ve playoff gibi seçeneklerin söz konusu olmadığını açıkladı. UEFA’nın tavsiye kararı yoluyla ligleri bitirin talimatı verdiğini kaydeden Eröğüt şunları söyledi: Kısa bir aradan sonra, örneğin Ekim’de yeni sezon başlayabilir.