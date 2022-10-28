NBA 'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Orlando Magic'i 103-92 yendi. Henüz galibiyeti bulunmayan Magic'i ağırlayan Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 11 sayı farkla kazanarak 4'te 3 yaptı.

Milli basketbolcu Cedi Osman 31 dakikada 5/12 isabetle 14 sayı 7 ribaund 3 asist 1 blokla mücadele etti. Evan Mobley 22 sayı 3 ribaund 3 asistle en skorer olurken Donovan Mitchell 14 sayı 4 ribaund 8 asist, Jarrett Allen 18 sayı 16 ribaundla oynadı.