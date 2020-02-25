Cedili Cavaliers sahasında kazandı

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat’i uzatma sonunda 125-119 yendi.

25 Şubat 2020, Salı 11:03 Son Güncelleme:
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Cedili Cavaliers sahasında kazandı

Kevin Porter Jr.’ın 30 sayıyla oynadığı maçta, Kevin Love 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Maça ilk beşte başlayan Cedi Osman, 7 sayı, 1 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.

Konuk ekipte Goran Dragic ve Bam Adebayo, 22’şer sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 134-137 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 125-119 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 129-112

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 113-115

Houston Rockets-New York Knicks: 123-112

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 139-123

Utah Jazz-Phoenix Suns: 111-131

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 124-97

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