Cedili Cavaliers sahasında kazandı

Kevin Porter Jr.’ın 30 sayıyla oynadığı maçta, Kevin Love 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Maça ilk beşte başlayan Cedi Osman, 7 sayı, 1 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.
Konuk ekipte Goran Dragic ve Bam Adebayo, 22’şer sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Sonuçlar
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 134-137 (Uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 125-119 (Uzatmada)
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 129-112
Brooklyn Nets-Orlando Magic: 113-115
Houston Rockets-New York Knicks: 123-112
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 139-123
Utah Jazz-Phoenix Suns: 111-131
Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 124-97
AA