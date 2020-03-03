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Cedi’den Jazz’a karşı 14 sayı, 5 ribaunt

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 126-113 kaybettikleri Utah Jazz mücadelesini 14 sayı, 5 ribauntla tamamladı. Konuk ekip Jazz’da Bojan Bogdanovic 28 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Rudy Gobert 20 sayı, 9 ribaunt, 5 blok ve Donovan Mitchell 19 sayı, 9 ribauntla oynadı.

03 Mart 2020, Salı 11:16 Son Güncelleme:
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Cedi’den Jazz’a karşı 14 sayı, 5 ribaunt

 Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 126-113 kaybettikleri Utah Jazz mücadelesini 14 sayı, 5 ribauntla tamamladı. Konuk ekip Jazz’da Bojan Bogdanovic 28 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Rudy Gobert 20 sayı, 9 ribaunt, 5 blok ve Donovan Mitchell 19 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Cavaliers’ta Collin Sexton’ın 32 sayı, 5 ribaunt ve Kevin Love’ın 22 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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