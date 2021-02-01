NBA’e 6 maçla devam edildi. Milli oyuncularımızdan Cedi Osman’ın 9 sayı, 1 ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves’a 109-104 yenildi.
Ev sahibi ekipte Anthony Edwards ve Malik Beasley 23’er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Konuk takımda ise Andre Drummond’un 25 sayı, 22 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Darius Garland 17, Colin Sexton 16 sayıyla maçı tamamladı.
Gecenin sonuçları:
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 115-129
Denver Nuggets-Utah Jazz: 128-117
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 110-119
Toronto Raptors-Orlando Magic: 115-102
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 149-146
Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 109-104