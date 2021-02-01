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Cedi Osman'lı Cleveland, Minnesota'ya kaybetti

NBA'de milli oyuncularımızdan Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 109-104 mağlup oldu.

01 Şubat 2021, Pazartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Cedi Osman'lı Cleveland, Minnesota'ya kaybetti

NBA’e 6 maçla devam edildi. Milli oyuncularımızdan Cedi Osman’ın 9 sayı, 1 ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves’a 109-104 yenildi.

Ev sahibi ekipte Anthony Edwards ve Malik Beasley 23’er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Konuk takımda ise Andre Drummond’un 25 sayı, 22 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Darius Garland 17, Colin Sexton 16 sayıyla maçı tamamladı.

Gecenin sonuçları:

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 115-129

Denver Nuggets-Utah Jazz: 128-117

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 110-119

Toronto Raptors-Orlando Magic: 115-102

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 149-146

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 109-104

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