Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers, son saniye basketinin yardımıyla deplasmanda Indiana Pacers’ı 92-91 mağlup etti.

NBA’e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde Cleveland Cavaliers, Larry Nance’in son saniye basketinin yardımıyla konuk olduğu Indiana Pacers’ı 92-91 yendi.

Bu sezonun 8’inci galibiyetine ulaşan Cavaliers’ta Rodney Hood 17 sayı ve 6 ribaunt, Nance 15 sayı ve 16 ribaunt, mücadeleye ilk 5’te başlayarak 40 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle takımının maçı kazanmasında önemli rol oynadı.

Sezonun 11’inci mağlubiyetini alan Pacers’ta Domantas Sabonis 17 sayı ve 8 ribaunt, Bojan Bogdanovic 14 sayı, Thaddeus Young 13 sayı, Myles Turner 12 sayı ve 10 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

NBA’e 12 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar:

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 91-92

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 118-110

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 115-110

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 126-118

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