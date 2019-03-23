Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Los Angeles Clippers’a 110-108 yenildi.

Karşılaşmada 34 dakika süre alan Cedi Osman, 11 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle oynarken, Kevin Love 22, Colin Sexton ve Jordan Clarkson, 20’şer sayılık performans sergiledi.

Üst üste dördüncü galibiyetini elde eden Clippers’ta rakip potaya 27 sayı gönderen Danilo Gallinari, maçın en skorer ismi oldu.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 123-119

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 108-110

New York Knicks-Denver Nuggets: 93-111

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 109-116

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 111-105

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 116-87

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 106-111

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