Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Los Angeles Clippers’a 110-108 yenildi.
Karşılaşmada 34 dakika süre alan Cedi Osman, 11 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle oynarken, Kevin Love 22, Colin Sexton ve Jordan Clarkson, 20’şer sayılık performans sergiledi.
Üst üste dördüncü galibiyetini elde eden Clippers’ta rakip potaya 27 sayı gönderen Danilo Gallinari, maçın en skorer ismi oldu.
- Sonuçlar
Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 123-119
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 108-110
New York Knicks-Denver Nuggets: 93-111
Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 109-116
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 111-105
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 116-87
Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 106-111
AA