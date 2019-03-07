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Cedi Osman'lı Cavaliers, Nets deplasmanında kayıp

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'e 113-107 mağlup oldu. Cedi Osman 35 dakikada süre aldığı maçta 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asist oynadı.

07 Mart 2019, Perşembe 10:35
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Cedi Osman'lı Cavaliers, Nets deplasmanında kayıp

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'e 113-107 mağlup oldu. Cedi Osman 35 dakikada süre aldığı maçta 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asist oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Brooklyn Nets, Barclays Center'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 113-107 mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti.

Nets'te Spencer Dinwiddie 28 sayı, 5 asist ve D'Angelo Russell 25 sayı, 5 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu.

Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 35 dakikada süre aldığı maçta 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asist oynadı.

Takımda ayrıca Kevin Love 24 sayı, 16 ribaund ve David Nwaba 22 sayı, 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 84 - Miami Heat: 91

Detroit Pistons: 131 - Minnesota Timberwolves: 114

Washington Wizards: 132 - Dallas Mavericks: 123

Atlanta Hawks: 104 - San Antonio Spurs: 111

Brooklyn Nets: 113 - Cleveland Cavaliers: 107

Chicago Bulls: 108 - Philadelphia 76ers: 107

New Orleans Pelicans: 104 - Utah Jazz: 114

Phoenix Suns: 107 - New York Knicks: 96

Sacramento Kings: 109 - Boston Celtics: 111

Los Angeles Lakers: 99 - Denver Nuggets: 115

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